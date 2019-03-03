ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة،تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، التي تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، باستاد جهاز الرياضة العسكري ، ضمن مواجهات الجولة 25 لمسابقة الدوري .
وجاء تشكيل المقاصة كالأتى :
أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى.
عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن لخط الدفاع.
محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور لخط الوسط.
جون أنطوي في الهجوم.
وعلى دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالأتى :
أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى.
عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن لخط الدفاع.
محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور لخط الوسط.
جون أنطوي في الهجوم.
وعلى دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري.