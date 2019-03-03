الأوقاف الأردنية ترفض إجراءات إسرائيل بحق أعضاء مجلس أوقاف القدس

رفضت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ بحق أعضاء مجلس أوقاف القدس.



وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبوالبصل- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن قرار سلطات الاحتلال اليوم إبعاد الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يومًا عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك إبعاد الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر، وغيرها هو "تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخرًا".



وأكد أن اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيسًا وأعضاء، معتبرا هذا مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وأضاف أن اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميمًا وتمسكًا بأن (باب الرحمة) جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".

