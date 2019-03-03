ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

واتفورد تتقدم على ليستر سيتى فى الشوط الأول.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 03:32 م
تروي دييني
تروي دييني
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم واتفورد على منافسه ليستر سيتي بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيكارج رود فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف واتفورد فى الدقيقة 5 عن طريق تروي دييني من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من زميله ليقفز على أثرها فتسكن الشباك على الفور.

ورغم تسجيل واتفورد للهدف، إلا أنه جاء من تسلل واضح والحكم لم يستعن بتقنية الفيديو.

ويحتل فريق واتفورد فى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق ليستر سيتي فى المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

ترشيحاتنا

باع العيش والملح.. عامل يقتل صديقه بعد مساومة أسرته على مليون جنيه فدية

حبس مشرف التحويلة الرئيسى فى حادث جرار قطار محطة مصر

سقوط روما وانهيار ريال مدريد أمام برشلونة تتصدر صحف إيطاليا.. صور

سر رقم 7 للسعوديين ومفتاح الحظ لاكتشاف النفط في المملكة

بعد مؤمن زكريا.. لاعب مصري آخر مهدد بالرحيل عن الدوري السعودي

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 -3- 2019

الدولار بـ 3 جنيهات.. كيف دعمت نظريات الاقتصاد رؤية عكاشة

لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح محملة بالأتربة غدا على تلك المناطق.. فيديو

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟