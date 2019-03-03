واتفورد تتقدم على ليستر سيتى فى الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم واتفورد على منافسه ليستر سيتي بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيكارج رود فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف واتفورد فى الدقيقة 5 عن طريق تروي دييني من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من زميله ليقفز على أثرها فتسكن الشباك على الفور.



ورغم تسجيل واتفورد للهدف، إلا أنه جاء من تسلل واضح والحكم لم يستعن بتقنية الفيديو.



ويحتل فريق واتفورد فى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق ليستر سيتي فى المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.