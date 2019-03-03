27 أبريل.. الحكم فى طعن لمنع السلفيين من الخطابة على المنابر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد وزير الأوقاف، ويطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.





وأكد مقيم الدعوى، أن أعداد السلفيين الذين يعتلون المنابر تزايدت، خاصة في القرى والأقاليم، بغرض توظيف المساجد لمكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية





وأضاف أن بعض المساجد الصغيرة كانت وسيلة للتكسب المادي ، وجمع المال خارج إطار القانون.





وأشارت الدعوى الى عدم وجود أي تصاريح صادرة لهم من وزارة الأوقاف لاعتلاء المنابر، وعلى ضوء ذلك نادت اللجنة الدينية بمجلس النواب بضرورة منع دعاة الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر، خاصة في القرى والأقاليم.



