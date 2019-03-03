مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عن مشروع المتحف المصري الكبير، أوضح من خلاله أن المشروع يقام على مساحة 117 فدانا، بتكلفة بناء قدرها مليار دولار، ليضم 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور التي شهدها التاريخ المصري، مقسمة إلى 50 ألف قطعة تستخدم بالعرض الدائم للمتحف، منها 20 ألف قطعة ستعرض لأول مرة، إلى جانب 50 ألف قطعة أخرى موجودة بمخازن حديثة لاستخدامها في الدراسات الأثرية والمعارض المتغيرة.



وقال المركز إن مساحة قاعة الملك توت غنخ آمون- والتي تُعد القاعة الرئيسية للمتحف- تصل إلى 8200م2 بارتفاع 18م2، ومن المقرر أن يتم استخدامها لعرض مقتنياته والتي تم نقل حوالي 90% منها للمتحف، مؤكدًا أن اختيار تصميم المتحف تم من خلال مسابقة عالمية كبرى روعي فيها أن يكون أقرب للشكل الهرمي.



وأضاف أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، حيث يتكون المتحف من بهو كبير يستقر به تمثال الملك رمسيس الثاني كواجهة لاستقبال الزائرين، كما يضم أيضًا قاعة مؤتمرات وسينما حديثة و28 محلا تجاريا و10 مطاعم، ليقدم خدمة متكاملة للسائح الأجنبي وللأسرة المصرية.



وأكد أنه سيواصل إلقاء الضوء على الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

