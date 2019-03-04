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برلمان

نائبة: ضرورة المتابعة الدورية لـ الكلاب لمنع تكرار حوادث عقر البشر

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
أمينة الدسوقى
قالت النائبة زينب عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن وقائع اعتداء الكلاب المفترسة تعد مشاهد مروعة جدا، وخاصة أن أصحاب تلك الكلاب لا يهتمون بالمحافظة على الآخرين فضلا عن الإهمال والتهاون فى متابعة تلك الحيوانات وتحولها لمفترسة.

وأكدت سالم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنها تضررت أكثر من مرة من الكلاب المفترسة وعلى رأسها الكلاب التى فى منزلها، قائلة :" تضررت كثيرا من الكلاب المفترسة وعلى رأسها كلاب بيتى".

وتابعت النائبة أن أصحاب الحيوانات والكلاب يقع على عاتقهم المسؤولية التامة لأي ضرر صادر فى حق انسان آخر، وخاصة فى ظل انتشار الكلاب المفترسة، لافتة إلى أن: "فى الفترة الأخيرة انتشرت ظواهر امتلاك كلاب فقط لتخويف الآخرين بها وعدم وعيهم بخطورة تلك الكلاب المفترسة، وهدفهم المنظرة فقط".

وطالبت النائبة بضرورة وجود متابعة دورية لـ الكلاب لمنع تكرار حوادث عقر البشر وتضر الآخرين منها، فضلا عن إيجاد حل لانتشار ظواهر اعتداء الكلاب على المواطنين.

وكان النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان قال: إنه سيتقدم بتعديل على المادة "176" من القانون المدني، والتى تنص على "فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يُحدِثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".

وأكد عبدالعزيز أن التعديل سينص على أنه: "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس مثل وضع الكمامات أو تركة وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس".

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