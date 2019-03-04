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اقتصاد

تعرف على سعر الشقق بمنطقة المعادى

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
يرصد وقع صدى البلد الإخبارى، متوسط أسعار الوحدات السكنية "شقق، وفيلات"بمنطقة المعادى، بمتوسط عام 6750 جنيه للمتر بالشقق، ونحو 15 ألف جنيه لسعر المتر فيلات.

وسجلت حدائق المعادى أقل سعر فى المتوسط للمتر، حيث سجلت نحو 3500 جنيه للمتر فى المتوسط للوحدات السكنية، وسجلت منطقة الوحدات السكنية القريبة من طريق الاتوستراد سعر 5000 جنيه للمتر فى المتوسط، ثم منطقتى دائرى المعادى وزهراء المعادى بمتوسط 6500 جنيه للمتر.

وسجلت منطقة زهراء المعادى والمعادى القديمة متوسط 7000 جنيه للمتر تقريبا، ثم منطقة كورنيش المعادى بمتوسط 8000 جنيه للمتر، ومنطقة دجلة بمتوسط 10 آلاف جنيه للمتر، وأخيرا منطقة سرايات المعادة بمتوسط 12 ألف جنيه للمتر.

أما بالنسبة للفيلات، فسجلت منطقة زهراء العادى أقل سعر بمتوسط 6500 جنيه للمتر، وبعدها منطقة دجلة بمتوسط 10 آلاف جنيه للمتر، ثم منطقة سرايات المعادى بمتوسط 15500 جنيه للمتر، وأخيرا تأتى منطقة المعادى الجديدة بمتوسط 17 ألف جنيه للمتر.

ويختلف سعر المتر مقارنة بالمتوسط تبعا لنوع التشطيب المتاح سواء نصف تشطيب أو كاملة التشطيب، وكذا باختلاف قربها من النيل أو السفارات أو الطرق الرئيسية.

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