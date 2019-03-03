القبض على مدرس وعاطل بحوزتهما 40 طربة حشيش بالإسماعيلية

أمر يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس مدرس وعاطل 4 ايّام علي ذمة التحقيق لحيازة والاتجار في المواد المخدرة والعثور بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش بلغت 40 طربة بقصد الاتجار.





أشارت التحقيقات التي باشرها أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية الي قيام المتهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها علي صغار التجار بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير.





تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات الي الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز أبوصوير والنقيب أشرف الصوالحي معاون مباحث أبوصوير بقيام اخصائي اجتماعي وعاطل مقيما المستقبل بالاتجار في الحشيش علي نطاق واسع .



