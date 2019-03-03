ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بدون صفة العربية.. الأكراد يسعون لتغيير اسم سوريا

الأحد 03/مارس/2019 - 03:29 م
صدى البلد
أعلن مسئول كردي أن الأكراد سيصرون على تغيير اسم سوريا الرسمي "الجمهورية العربية السورية" لتحذف منه صفة "العربية"، وذلك في إطار مقررات اللجنة الدستورية السورية، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال المسئول الكردي السوري في مؤتمر "الأمن والسيادة في الشرق الأوسط" المنعقد في أربيل: "على وجه الخصوص، ينبغي تغيير التسمية الرسمية للبلاد من "الجمهورية العربية السورية"، لتصبح "جمهورية سوريا"، بما يرفع عن سوريا أي تصنيف قومي أو ديني"، مضيفا أن الأكراد متمسكون بقيام نظام جديد في البلاد يستند إلى مبادئ الديمقراطية واللامركزية بما يتسق مع مطالب "مجلس سوريا الديمقراطية".

ويسيطر "المجلس" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التابعة له على الأراضي السورية شرقي الفرات، أي على 35% من أراضي البلاد، وذلك بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ترشيحاتنا

سلم واستلم.. ميزة خيالية يقدمها واتساب لمستخدميه

عضو النادي يكشف سر اختيار الأهلي لتنظيم بطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية

الإمارات تكشف سبب تمثيل قطر الهامشي بالمحافل الدولية

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفيدرالية والقناة الناقلة

رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف

باع العيش والملح.. عامل يقتل صديقه بعد مساومة أسرته على مليون جنيه فدية

تعرف على سبب اختيار رامي مالك لدور الشرير في فيلم جيمس بوند.. فيديو وصور

بعد مؤمن زكريا.. لاعب مصري آخر مهدد بالرحيل عن الدوري السعودي

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

تشكيل الزمالك.. تغييرات بيضاء إجبارية أمام بطل أنجولا بالكونفيدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟