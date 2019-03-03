أنا من المستقبل .. رجل من عام 5720 يقتحم بثا إذاعيا .. فيديو

فوجئ طاقم إذاعي بإحدى محطات الراديو ببريطانيا، باختراق غريب من نوعه، حيث فوجئ بظهور صوت شخص يتحدث من المستقبل وتحديدًا من عام 5720.َ





فأثناء تقديم مذيع لبرنامجه المعتاد بالإذاعة البريطانية، انقطع البث بشكل مفاجئ وظهر صوت شخص يتحدث عن معالم صحراوية وحضارات غير موجودة في عصرنا الحالي، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





واستكمل الرجل كلامه بأن الهواء أصبح ملوثا ومن الصعب التنفس، وعندما طلب المذيع من زملائه حل مشكلة الصوت، قاطعه الرجل وطلب من "الدي جي" العامل في الراديو بالتوقف عن الكلام كي تصل إليه الإشارة بشكل جيد.





فيما استطرد الشخص القادم من المستقبل حديثه قائلًا إنه كان يجري عمليات استطلاع مهمة والموجات اللاسلكية وشكت على التوقف.





وحاول المذيع أن يستوضح معلومات أكثر عن الشخص وعن الزمن الذي يعيش فيه ولكن الرجل لم يجبه وطالب المذيع وطاقم الراديو بفصل الإرسال عنهم.