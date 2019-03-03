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شاهد... تدريبات الكاراتيه تحت الصفر في كردستان بالعراق

الأحد 03/مارس/2019 - 05:57 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح العربية" والمذاع عبر فضائية "العربية" اليوم الأحد، تقريرًا حول تدريبات تحت الصفر فى السليمانية التابعة لإقليم كردستان بالعراق.

وعلى أعلى أحد الجبال الشاهقة في مدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، تتدرب أحدى الفرق المحلية لرياضات الدفاع عن النفس، وأختار مدرب الفريق هذا المكان للتدريب من أجل تحفيز لياقة تلاميذ والتى تتخطى درجة الحرارة إلى حد الثليج.

وقال مدرب الفريق، إنه ينضم إلي الفريق 70 لاعبًا من كلا الجنسين من 6 سنوات وحتى الـ 25 عام.

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