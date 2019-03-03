الخير ينطلق من أسوان .. إقبال على المستشفى العائم وإشادة من الأهالي .. يستهدف 50 ألف طفل وأم بمحافظات الصعيد.. صور

مستشفى الخير العائم يبدأ فعالياته من أسوان ويستكمل نشاطه حتى الجيزة

المستشفى تقدم كشف طبى مجانى على أبناء محافظات الصعيد

13 عيادة للأطفال فى مختلف التخصصات

المستشفى تستهدف الكشف على حوالى 50 ألف طفل وأم

دائمًا الخير ينطلق من محافظة أسوان، بجانب المشروعات العملاقة التى تبدأ من أسوان وتدر كل الخير لمصر كالطاقة الشمسية والكهرباء وغير ذلك.نجد أيضًا البداية من أسوان فيما يتعلق بالقطاع الصحى حيث تم تدشين مبادرة هى الأولى من نوعها مساء الثلاثاء الماضى مستشفى الخير العائم من محافظة أسوان فى حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، لتنطلق فعالياتها منذ أمس السبت.المستشفى العائم يقدم الخدمات الطبية بالمجان لأهالى محافظات الصعيد بدءًا من أسوان وصولًا إلى الجيزة على صفحة نهر النيل الخالد بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمصر.وحرص عدد كبير من الأسر داخل نطاق محافظة أسوان للإقبال على مستشفى الخير حيث تم إعداد كبائن النزلاء بالفندق العائم كعيادات لإستقبال المرضى، بينما اصطف فريق الإعداد للقافلة الطبية خارج الباخرة لإعداد وإنهاء كشوف الحالات المرضية، وصرف الأدوية اللازمة لهم من خلال خيمة كبيرة تم إعدادها لذلك.وقد أشاد المواطنين المترددين على المستشفى بالمستوى الراقى والخدمات المتعددة التى يتم تقديمها لأطفال المحافظة على أيدى مجموعة متميزة من الكوادر البشرية للأطباء بإجمالى 40 طبيبا وفريق التمريض بواقع 20 ممرضا، وأيضًا الأجهزة الطبية المتطورة.وكانوا قد تقدموا لحجز الكشف بالمستشفى بأوراق أطفالهم إلى إحدى الجمعيات القريبة من منازلهم ، والتى تعد كوسيط بين المرضى والمستشفى العائم، وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل، وصورة من بطاقة الرقم القومى لأم الطفل أو ولى الأمر، ثم تقوم المستشفى بإعداد ملف طبى للحالة لإجراء الكشف والمتابعة، وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج، بجانب ذلك تقوم المستشفى العائم بإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان، وتخصيص أماكن بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ومعاملتهم بعناية واهتمام بالغ.وتضم المستشفى 13 عيادة للأطفال للكشف عليهم من عمر يوم وحتى 12 سنة ، كما أنها تضم كافة التخصصات الطبية للطفل والأم ، وتشمل تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلًا عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان ، بجانب وجود طاقم طبي على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفني وإدارى حيث تستهدف إجراء الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال.يتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجري العمليات بالمجان تمامًا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة العلاجية، سيتم تنظيم عدد من الحملات التوعوية على متن "المستشفى العائم"، عن أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيمات وأثرها على النمو، وتنمية قدرات الطفل العقلية من الجانب الإبداعي والابتكاري، والصحة العامة، ومسببات سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن المقرر أن تجوب المستشفى بدءًا من السبت القادم 8 محافظات من محافظات الصعيد تبدأ من أسوان ، تليها الأقصر ، ثم قنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف.ويختتم جولته بمحافظة الجيزة على أن يرسو أسبوعيًا بكل محافظة، لخدمة أطفال وأمهات محافظات الصعيد، حيث يستهدف بكافة المحافظات حوالى 50 ألف طفل وأم ، وكان قد تم الإعلان المسبق للراغبين فى حجز الكشف من خلال التقدم بشهادة ميلاد الطفل وأسم الأم ورقم التليفون وصور من كشوفات أو تحاليل أو إشاعات سابقة ، كما توجد بمستشفى الخير عيادتين للأمهات وهما صحة الأم والصحة الإنجابية.