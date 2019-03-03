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برلمانى يطالب كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
آيات احمد
طالب النائب محمد الدسوقي، عضو مجلس النواب، المسئولين والقيادة السياسية بعمل مشروع قومى لتطوير هيئة السكة الحديد، مقترحًا عمل صندوق من أجل سكة حديد أفضل وجمع تبرعات من المواطنين لتطوير قطاع السكة الحديد.

وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "بنحبلك الخير" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم، الأحد، "لو كل مواطن دفع 1000 جنيه، هنجمع 100 مليار نطور بيهم السكة الحديد"، مؤكدا أنه لا توجد سكة حديدية بلا حوادث.

وأضاف "على ما أعتقد الشعب المصرى مش هيتأخر".

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