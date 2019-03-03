جامعة طنطا تنظم دورة عن تنمية الوعي السياسي والوعي بالمحليات..صور

أعلن جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا عن تنظيم إدارة الاتحادات الطلابية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني دورة في تنمية الوعي السياسي والوعي بالمحليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في الفترة من 2-3 مارس الجاري بكلية التربية.



أشارت أميمة المصري مدير إدارة الاتحادات الطلابية إلى أن اليوم الأول من الدورة تضمن جلستين حول المشاركة السياسية والنظم السياسية، مضيفة أنه من المقرر أن يشهد اليوم جلسة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.

