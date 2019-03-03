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تعليم

جامعة طنطا تعلن مواعيد توقيع الفحص الشامل بالكليات خلال مارس الجاري

الأحد 03/مارس/2019 - 04:53 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن مجلس إدارة جامعة طنطا اليوم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 4-5 مارس الجاري لإجراء الفحص الشامل لكلية الصيدلة ، ويوم الأربعاء 6 مارس لكلية طب الأسنان ، والخميس 7 مارس للتمريض ، كما تحدد يوم السبت 9 مارس لكلية العلوم ، وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء في الفترة من 10-12 مارس لكلية التجارة.

جاء ذلك في ضوء خطة جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع لتوفير لجان لإجراء الفحص الشامل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بجميع كليات الجامعة .

كما تقرر توقيع الفحص الشامل بكلية التربية النوعية يوم الأربعاء 13 مارس الجاري ، والخميس 14 مارس بكلية الزراعة ، ويومي السبت والأحد 16-17 مارس بكلية الهندسة ، والاثنين والثلاثاء 18-19 مارس بكلية الحقوق ، والأربعاء 20 مارس بمقر إدارة الجامعة ، والخميس 21 مارس بالمكتبة المركزية ومركز التطوير ، وتم تخصيص يومي السبت والأحد 23-24 لكلية التربية ، والاثنين 25 للمعهد الفني للتمريض ، ويومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 مارس لكلية التربية الرياضية ، والخميس 28 للمدن الجامعية ، ويومي السبت والأحد 30-31 مارس لكلية الآداب.

جدير بالذكر أن لجان اجراء الفحص الشامل تستكمل عملها لليوم الثاني على التوالي بكلية الطب حيث كان قد تحدد لها يومي السبت والأحد 2-3 مارس ، ومن المقرر أن تعاود اللجان عملها بكل الكليات مرة أخرى خلال شهر ابريل لضمان توقيع الفحص الشامل على جميع الطلاب.

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