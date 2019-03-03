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أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 05:02 م
انغام واصالة
انغام واصالة
شروق إبراهيم
  • جمهور أصالة عبر تويتر : بلاش قسوة على أنغام
  • أصالة تدافع عن أنغام بسبب إخفاء زواجها من أحمد عز

لم تؤثر مقولة " ما عدوك الا ابن كارك" على الصداقة الوطيدة التي كانت تجمع بين النجمة السورية اصالة وانغام على مدار سنوات طويلة شهدت على علاقة قائمة على الحب المتبادل والاحترام والدعم لبعضهم البعض، وبالأخص في الازمات.

ولكن كتب لهذه الصداقة نهاية مأسوية بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، الذي تربطه صلة قرابة بـطارق العريان، زوج اصالة، حيث تعد ياسمين عيسى، زوجة أحمد إبراهيم الاولى، ابنة شقيقة طارق العريان.

- البلوك :
ووصل الأمر بينهما لقيام اصالة بحذف أنغام من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم نشر اصالة عدة تغريدات عن الغدر والخيانة والظلم للأشخاص.

وآخرها كانت :" لا أيأس من البشر لأنّني منهم، وأنا أُخطئ وأُصيب، ولا أعاتب حين يقصّرون، لأنّني لطالما قصّرت، ولكن حين أجزم بأنّ فلانًا لايستحقّ المحبّة ولا الاحترام، يكون فعلًا كذلك".

وقبل ذلك نشرت تغريدة تقول :" ‏الفنّ إنّ لمّ ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"

- صداقة وحب ودعم :
وبالعودة سنوات للوراء ، نجد ان أصالة وانغام دائما كانا يقضيان الاجازات والاعياد سويًا وايضا وجود علاقة صداقة بين ابناء انغام واصالة.
وفي احد الحفلات التي قدمتها انغام مع أصالة في القاهرة ، قام خالد ابن النجمة السورية بتقديم انغام على المسرح اما عمر نجل المطربة المصرية فعل نفس الشيء مع أصالة خلال مونولوج كوميدي.

وظلت انغام تشارك اصالة الغناء في حفلات داخل وخارج مصر، ولم تشتعل نيران الغيرة بينهما بل كان الدعم ثالثهما.

وكانت أصالة تدافع عن انغام في الوسط الفني عندما سربت قسيمة طلاقها من الفنان احمد عز، وبررت سبب اخفاء ذلك الخبر عن جمهورها وعن بعض اصدقائها.

وردت أنغام لابنة دمشق الجميل ، فـ عندما القى القبض على أصالة في مطار بيروت الدولي في يونيو 2017 بتهمة حيازتها للمخدرات، دافعت انغام عنها بان صديقتها بريئة من هذه التهمة المشينة وهددت مجلة لبنانية شهيرة بمقاضاته بعد نشر تصريحات على لسان انغام تقول فيها ان اصالة اعترفت لها بانها اقلعت عن الادمان.

ديو غنائي وحيد:

وقدما النجمتان العربيتان ديو غنائي بعنوان حصة.

الحلقة الاخيرة لـ أصالة وأنغام :

واخر حفل غنائي قدمته اصالة مع انغام كان في دولة الكويت يوم 30 نوفمبر الماضي.
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو
أنغام وأصالة : القصة كاملة من الصداقة للعداوة..النجمتان تدعمان بعضهما في الأزمات ولم تدخل بينهما النفسنة الفنية.. والموزع أحمد إبراهيم يقضي على الود القديم .. صور وفيديو

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