رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس الكيني يصلان للعاصمة الإريترية في زيارة مفاجئة

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي اَبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم /الأحد/، للعاصمة الإريترية أسمرا في زيارة مفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي كان في استقبالهما، مضيفة أن هذه الزيارة تعد الثالثة لرئيس الوزراء الإثيوبي بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين، والذي أنهي حالة الحرب التي استمرت أكثر من 20 عاما.



وكان الرئيس الكيني قد وصل أمس الأول /الجمعة/ إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، داعيا القادة الأفارقة إلى إعطاء الأولوية لعمليات التكامل في القارة والتعجيل بتحقيق تنمية أسرع وإزالة جميع الحواجز المنهجية التي تعوق ازدهار العلاقات بين الشعوب في أفريقيا.

