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أخبار العالم

مليون دولار مقابل معلومة عنه.. لهذه الأسباب تبحث أمريكا عن حمزة بن لادن

الأحد 03/مارس/2019 - 04:15 م
أمريكا ترصد مليون
أمريكا ترصد مليون دولار مقابل معلومة عن حمزة بن لادن
رحيم يسري
أعلنت الحكومة الأمريكية، عن مكافأة ضخمة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومة عن حمزة بن لادن ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، موضحة أنها تسعى للحصول على أي معلومة بشأن أو بشأن موقع الحالي كما أسقطت السعودية جنسيتها عن حمزة الذي يبدو وأنه يسير على خطى والده.

وفي هذا السياق، عدد موقع "نيوز كوم" الاسترالي، أسبابا دفعت واشنطن لوضع مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن بن لادن، مشيرا إلى نشأته وتزوجه من ابنة محمد عطا المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر، ونقل عن خبراء قولهم إن حمزة الذي عرف باسم "ولي عهد الإرهاب" تم إعداده ليتولى دور القائد وتزعم القاعدة.

وأضاف أن الشاب صاحب الـ26 عاما طلب من أبيه أن يجعله وريث التنظيم الإرهابي وتسليمه قيادة القاعدة، مشيرة إلى نشأته وسط التنظيم، ونقل عن صديق لحمزة قوله إنه كان "متمرد" ويخالف دائما الأوامر، موضحا أن حمزة كان يتسلل إلى الأشياء غير المسموح لهم بها.

كان حمزة يبلغ 12 عاما خلال هجمات 11 سبتمبر، لكن لا توجد معلومات حول تواجد حمزة مع والده خلال الهجمات على البرجين، لكنه ظهر بعضها بأشهر مرتديا لبس أفغاني تقليدي مع أشقائه أثناء تدريبهم على حمل السلاح وفرحتهم بسقوط طائرة أمريكية، وأوضح الموقع أن ذلك كان جزءا من حملة إعلامية لتنظيم القاعدة، كما أشاد في وقت سابق بزعيم حركة طالبان الملا محمد عمر.

وأوضح أن حمزة كان يتوسل لوالده ليسمح له بالانضمام إلى ميدان القتال، مشيرا إلى حصوله على تدريب إرهابي في باكستان، وأكد التقرير أن أسامة بن لادن اقتنع في النهاية بإعداد ابنه لقيادة التنظيم من بعده.

وأشار إلى ظهوره المصور في 2015 ودعوته لشن هجمات ضد واشنطن وحلفائها في الغرب انتقاما لوالده، كما أعلن في 2017 إلى هجمات مماثلة مرددا شعارات لتنظيم داعش الإرهابي.

ويقول الموقع إن حمزة تعهد بالانتقام لوالده في الوقت الذي يتضائل فيه نفوذ القاعدة يقلق السلطات الأمريكية، موضحا أن زعماء التنظيم كافحوا لنقل المنهج الإرهابي إلى المتشددين حول العالم.

وأضاف نقلا عن أحد الخبراء أن أحد الأسباب الرئيسية للبحث عن حمزة، هو بدء تلاشي تنظيم داعش الأمر الذي دفع السلطات الأمريكية للاعتقاد بأن هذا التوقيت هو المثالي الذي سيحاول تنظيم القاعدة إعادة ترتيب أوراقه بقيادة حمزة بن لادن، مشيرا إلى أن واشنطن تعتقد هو قائد القاعدة المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مكان نجل بن لادن لا يزال مجهولا، لكن بعض التقارير تشير إلى تواجده برفقة زوجته في إيران تحت حراسة قادة عسكريين واستخباراتيين، فيما تشير وسائل إعلامية إلى أنه اتجه نحو جنوب ووسط آسيا.

فيما قالت الخارجية الأمريكية إن حمزة يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان، كما سلط الموقع الضوء على تصريح سابق لوالدة أسامة بن لادن قالت فيه "لو حمزة أمامي الآن .. سأقول له فكر مرتين فيما تفعله ولا تسير على خُطى والدك".

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