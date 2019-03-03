برتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والباقيات الصالحات لتوصيل 150 خط مياه

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف بروتوكول تعاون مع جمعية الباقيات الصالحات لتوصيل مياه الشرب لــ١٥٠ أسرة من الأسر الأشد إحتياجًا بمحافظة بنى سويف .



وقع البروتوكول المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة ، والدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية طرف ثانى .



و أشاد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة بدور جمعية الباقيات الصالحات فى الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر غير القادرة فى القرى الأشد احتياجًا والتى تعانى من سوء الأوضاع الإجتماعية لأفرادها وعدم قدرتهم على الاستفادة من خدمات الشركة .



يأتى ذلك البروتوكول فى اطار المشاركة المجتمعية لتوصيل مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجًا