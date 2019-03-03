محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من تسليم كوبري ميت علوان خلال 60 يوماً

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنشاء كوبرى القنطرة ميت علوان بتكلفة 7.5 مليون جنيه.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.





وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إنشاء كوبرى القنطرة_ميت علوان بالكيلو 35 على ترعة ميت يزيد بشرق مدينة كفرالشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه ليتم تسليمه خلال 60 يومًا ثم إنهاء الأعمال الفنية لفتحه أمام حركة السيارات بين حي القنطرة شرقًا ومحور ميت يزيد و الـ 47 ومجمع المواقف غربًا لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات لأهالي كفرالشيخ، بعد تحويل الكوبرى من مشاة وإعادة إنشائه لفتحه أمام السيارات.



