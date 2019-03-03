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ديني

الأوقاف: الشهادة بين الحقيقة والادعاء.. خطبة أول جمعة في شهر رجب

الأحد 03/مارس/2019 - 04:13 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
أمل فوزي
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأولى وغرة شهر رجب 1440 هـ، ، في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان «مفهومُ الشهادةِ.. بينَ الحقيقةِ والادعاءِ».

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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