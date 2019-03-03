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شاهد.. تحذيرات عالمية من ارتفاع إصابات الحصبة

الأحد 03/مارس/2019 - 04:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح العربية" المذاع عبر قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة عالميا وأصبح أمرا مقلقا وأن الحصبة مرض فيروسى معد للغاية أكثر من الإيبولا أو السل أو الأنفلونزا وقد يؤدى إلى وفاة الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم.

وكانت تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الشريكة لها فى مواجهة مرض الحصبة، أفادت بأن المنظمة إلى أنه بسبب الثغرات فى تغطية التطعيم حدث تفش للحصبة فى جميع المناطق، وبلغت حالات الوفاة ذات العلاقة بالمرض حوالى 110 آلاف حالة .

وأشار التقرير، إلى أن عدد حالات الإصابة بالحصبة تصاعد عالميا خلال عام 2017، حيث عانت العديد من الدول من تفش حاد وممتد للمرض، بسبب فجوات فى التغطية بالتطعيم.

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