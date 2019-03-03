57 مرشحاً على مقاعد النقابة العامة باليوم الأول لانتخابات الصيادلة

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، من خلال لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، برئاسة الدكتور فتح الله الشرقاوي أمين الصندوق المساعد، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، ومحمد يحيى عضو مجلس النقابة، عن انتهاء اليوم الأول لفتح باب الترشح .





وأوضح، "عبيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدد المرشحين اليوم على مقعد النقيب العام 6 أعضاء، مجلس النقابة العامة فوق السن 14، ومجلس النقابة العامة تحت السن 18، ومنطقة القاهرة والجيزة فوق السن 7، ومنطقة غرب الدلتا فوق السن 1، ومنطقة وسط الدلتا فوق 4 منطقة شرق الدلتا تحت السن 3، ومنطقة شمال الصعيد تحت السن 3، ومنطقة جنوب الصعيد فوق السن 1، بإجمالي عدد مرشحين لليوم الاول 57 عضو على مقاعد النقابة العامة.



