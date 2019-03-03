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ثقافة

علاقة الفنان بالمجتمع بثقافة البحر الأحمر

الأحد 03/مارس/2019 - 05:53 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، حيث نظم قصر ثقافة الغردقة الصالون الثقافى فى يوم من اجمل الايام لرأى المحاضرين والحضور والتحدث عن الفن والفنانين ادار الصالون المهندسة نيفين عبد المنعم و أقيمت ندوة بعنوان " علاقة الفنان بالمجتمع تفاعل وإبداع"قام بالغناء وإحياء روح للصالون الثقافى الفنان محمد عاشور.

واستضاف نادى الطفل بالقصر أطفال حضانة سمارت كيدز وقاموا بالعزف على الآلات الموسيقية وقراءة القصص و تم عرض الفيلم الكرتونى جحا وحلم القمر.

كما يستمر ببيت ثقافة القصير عرض أفلام الكارتون المتحركة للأطفال تزامنامع ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة بالفيديو بروجكتور بالتعاون مع مدرسة الشيخ عطاالابتدائية، بالاضافة الى استمرار سلسلة محاضرات نادى أدب الطفل" محاضرة بعنوان "الشعر وقوافيه" وتدريب الأطفال على كتابة الشعروالوزن والقافية ألقى المحاضرة محمودسيد بمدرسة جمال عبدالناصرالاعدادية بالقصير، بجانب عرض لفرقة بيت ثقافة القصير للفنون التلقائية و اﻷغانى التراثية والعزف على الطنبورة واقيمت ضمن محاضرات نادى أدب الطفل بعنوان"المقال وتدريب الأطفال" ألقى المحاضرة محمديوسف وتم تدريب الأطفال على كيفية كتابة المقال.

وتفعيلا لدور الثقافة فى اكتشاف المواهب والعمل على صقلها وتنميتها اقام بيت ثقافه سفاجا ندوة شعرية للشاعر عبيد طربوش والشاعر شادلى عبد العزيز وتم من خلالها اكتشاف العديد من المواهب فى مجال الشعر والغناءوذلك بمدرسه سفاحا الاعداديه بنات. كما أقيمت ورشة فنية لأطفال حضانة الإيمان بأعمال الصلصال والرسم بالوان الفلوماستر.

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