رئيس هيئة الكتاب: دعم الصحفيين وراء نجاح اليوبيل الذهبي للمعرض

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ إن الصحفيين والإعلاميين قدموا خدمة جليلة لمشروع وطنى متمثل فى اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الثانى والعشرين من يناير الماضى، مؤكدا أن انتقاداتهم أيضا كانت رائعة ومهمة وندرسها من خلال لجان قائمة لتفاديها خلال العام المقبل.





وأضاف رئيس هيئة الكتاب؛ خلال استضافته بالقاعة الرئيسية بنقابة الصحفيين؛ ظهر اليوم الأحد؛ أن أى نجاح يتحقق من قبل هيئة ثقافية أو عامة، يتحقق بدعم الصحافة والإعلام؛ مشيرا إلى جهود المتطوعين من شباب وطلاب الجامعات؛ وإسهامات محافظة القاهرة؛ فى دعم زوار المعرض، مع التيسيرات التى أتاحتها إدارة مركز المنارة للمؤتمرات لزوار المعرض.





وأشار إلى أن تجربة نقل المعرض إلى التجمع الخامس "مهمة جدا"؛ وستكون عملية تطويرها مع خفض أنشطة بعينها لإزالة تداخلات بين بعضها؛ مع تقديم تنظيم أفضل يلي "الزخم" الشديد للفعاليات المرتبطة بطبيعة اليوبيل الذهبي كدورة استثنائية.





وتابع أن هدفي المعرض من النشاط الثقافى هما زيادة عدد الزوار لضمان ترتيب دولي؛ وترجمة الزيارات إلى مبيعات عالية للناشرين، بجانب تقديم رؤية ثقافية متجددة لمصر كهدف أصيل لنا، لافتا إلى وجود ١٩ مكانا للفعاليات الثقافية خلال فعاليات اليوبيل الذهبي.





وأكد أن إدارة المعرض؛ لم تمنع تجار الكتب من التواجد فى اليوبيل الذهبي؛ لكنها رفضت دخول الكتب المزورة التى هددت الدولة بغرامة تصل نصف مليار دولار تسددها لدى اتحاد الناشرين العالمي، كما دعمت الهيئة مقترحا بتنظيم معرض للكتاب المخفض متفادين مع اتحاد الناشرين مخالفة القوانين والترويج لكتب مزورة تضر صناعة النشر.





وشدد على أن الهيئة حققت ٤٠ مليون جنيه عوائد من المعرض حتى أول فبراير؛ رغم أن المستهدف ٢٨ مليون جنيه فقط حتى نهاية يونيو، مشيدا بجهود المجتمع المدني فى دعم تنظيم ١٠٠ معرض للكتاب سنويا بأنحاء الجمهورية.





وقال الكاتب الصحفى حسين زناتى مقرر لجنة النشاط بنقابة الصحفيين؛ إن نجاح هيئة الكتاب فى تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي بمستوى عالمى؛ يعكس صورة متجددة للثقافة المصرية والعربية لدى العالم، مشيدا بإصرار رئيس هيئة الكتاب على معالجة أي سلبيات للمعرض خلال الدورات السابقة.





وأثني الزناتى؛ على قيام هيئة الكتاب بإهداء نحو ٢٥٠ عنوانا من إصداراتها الجديدة لمكتبة نقابة الصحفيين مع موافاتها تباعا بإصدارات الهيئة لتتاح لرواد المكتبة، مشيرا إلى ضرورة تطوير التعاون بين النقابة وهيئة الكتاب عبر بروتوكول مستقبلي تدعمه لجنة النشاط بالنقابة.





وأشاد بإسهامات الصحفيين وطلاب الإعلام بالجامعات المصرية، فى تحرير الأخبار الخاصة بالمعرض بالتعاون مع هيئة الكتاب، مؤكدا ضرورة رعاية النقابة لجيل جديد فى العمل الصحفى.



