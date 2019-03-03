زعيم عربي يلتقي الأسد لأول مرة منذ الأزمة السورية

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور سوريا لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.



وادعت القناة العبرية، أن الرئيس عباس سيزور سوريا ويلتقي بالرئيس بشار الأسد، بعد إتمام زيارة الرئيس الفلسطيني للعراق، والمقررة اليوم الأحد.



وأفادت بأن الأيام المقبلة ستشهد خروج الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، في جولة في الشرق الأوسط، حيث سيزور اليوم، العراق وبعدها سوريا دون تحديد التوقيت.



جدير بالذكر ان الرئيس السوري زار، الاسبوع الماضي، إيران، والتقى بآية الله خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقائد الحرس الثوري، قائد "كتائب القدس"، الجنرال قاسم سليماني.