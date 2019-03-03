مصر تقود القطاع السياحي في أقوى بورصة بالعالم

يتوافد على بورصة برلين السياحية ITB المعرض السياحي الأقوى على مستوى العالم، كل عام أكثر من 187 دولة ويشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض وقرابة 120 ألفا من أصحاب المهنة وتقام البورصة على مساحة 160 ألف متر مربع لتنفرد بتصنيفها الأول بين نظرائها.



ويشارك القطاع السياحي الحكومي والخاص بمعرض وبورصة برلين للسياحة 2019 الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 6 وحتى 10 مارس الجاري بقوة لإجراء مزيد من التعاقدات وعقد اللقاءات المشتركة، والتباحث حول ضخ مزيد من السائحين للمقاصد المصرية المختلفة وطرح رؤى القطاعين الخاص والحكومي أمام نظرائها والرد على كافة الاستفسارات.



وفى إطار الاستعداد للمشاركة القوية للقطاع السياحي المصري ببورصة برلين السياحية نطرح أراء المشاركين و خبراء القطاع السياحي حول أهمية التواجد و المأمول من البورصة في السطور القادمة ..



60 مشاركا بقطاع الفنادق

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن 60 مشاركا من القطاع الفندقي داخل الجناح المصري ببورصة برلين السياحة، بالإضافة إلى 15 شركة فندقية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة و الغرفة الألمانية بالقاهرة ."فرصة ".



وأكد هشام فى تصريح لـ"صدى البلد" أن بورصة ومعرض السياحة ITB برلين فرصة لإجراء عدة لقاءات مع شركاء المهنة من كافة جموع الدول معربا عن تفاؤله بزيادة متوقعة بالسوق الالمانى .



وتابع أنه سيتم عرض كافة المنتجات السياحية بمنظور مختلف و طرق تواكب الحداثة و التكنولوجيا، لافتا أن هناك تنسيق كامل بين الغرف السياحية و اتحادها ووزارة السياحة وهيئة التنشيط بشكل متناغم يدفع بالقطاع إلى تحقيق رؤيته بزيادة الحركة السياحية .



"أهم تجمع سياحى"

من جانبه، أوضح رشاد رفاعى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة أنه سيشارك بالجناح المصري ببورصة برلين مارس الجاري، واصفا إياه أنه أهم تجمع سياحي فى العالم وبؤرة اهتمام صانعي القرار ومنظمي الرحلات و التور اوبريتو بالدول السياحية .



ولفت فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه طالب عدة جهات للقاء الشركات السياحية الألمانية وبعض المشاركين ببورصة برلين السياحية لمناقشة المطالب التي يرغب بها السائحين بالإضافة إلى عرض منتجاتنا المتنوعة من كافة المقاصد المختلفة .



وأعرب عن تفاؤله ببورصة برلين السياحية قائلا : هناك تحرك ايجابي بعدة أسواق على رأسها ألمانيا بالإضافة إلى أسواق أوروبية فى تصاعد سيكون هناك توجه نحوها لنحصد أرقاما سياحية جيدة .



"جناح متطور"

سرد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن مصر تشارك هذا العام ببورصة برلين السياحية والتى تعتبر البورصة الاولى على مستوى العالم بجناح متطور و حديث لوزارة السياحة و الشركات و الفنادق ومن المتوقع حضور وزيرة السياحة لاجراء عدة لقاءات متعددة مع منظمى الرحلات .



وأفاد حلقة فى تصريح لـ"صدى البلد" أن المقاصد السياحية المصرية في زيادة مضطردة للطيران الشارتر القادم من ألمانيا قد يصل الى رحلة أو أكثر يوميا واصفا أن بورصة برلين السياحية فرصة للقاء عدد من منظمى الرحلات من مختلف دول العالم لتفعيل المقاصد السياحية على برامجهم .



ذكر نقيب السياحيين أن مصر شهدت رواجا سياحيا كبيرا خلال الأشهر الماضية لتقارب المعدلات الطبيعية للارقام السياحية لعام الذروة فى 2010 مؤكدا أن جميع المؤشرات تدعم زيادة التدفق السياحى لمصر .