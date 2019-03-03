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مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي

الأحد 03/مارس/2019 - 10:31 م
صدى البلد
كـريـم الـخـطـيـب
تعرض الأديب الروائي يوسف القعيد عضو مجلس النواب، لموقف طريف على الهواء خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج «رأي عام»، حيث رن هاتف القعيد على الهواء وقام بالرد أثناء اللقاء، قائلا «أنا في التلفزيون والنبي الله يخليك، في ايه، ما انا عارف انا مش في البيت كتر خيرك».

وعلق الإعلامي نشأت الديهي: «استاذ يوسف يرد على التلفون على الهواء بيقلد الراجل بتاع المفوضية الأوروبية لأن زوجته كانت تتصل به فرد عليها، لكن انا مش عارف هو بيرد على مين».

من جهته قال الإعلامي عمرو عبد الحميد: «استاذ يوسف حصانتك البرلمانية مش هتنفعك».

ورد القعيد قائلا: «انا رديت على الهواء لأن انا قاعد لوحدي في البيت وعايش لوحدي».



وفي واقعة أخرى انفعل الإعلامي توفيق عكاشة على أحد العاملين في الاستوديو على الهواء بعد ان رن هاتفه أثناء الحلقة.

وقال «عكاشة» خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «اللي معاه تليفون يقفله لأن انا مش بحب التليفون يرن داخل الاستوديو.. واللي في الكنترول اللي معاه تليفون يقفله لأن الصوت طلع في السماعة».

وأوضح «عكاشة» أنه لا يوجد دولة في العالم ذات اقتصاد حر لديها غرفة برلمان واحدة .



كما تعرض الإعلامي شريف عامر لموقف آخر أثناء حواره مع عدد من النماذج المشرفة التى أنقذت مواطنين من كوارث، ورن هاتفه على الهواء.

وقال «عامر» خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» : «انا كنت عامل الموبايل صامت، لكن انا مش عارف الموبايلات بتاعت اليومين دول فيها ايه».

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