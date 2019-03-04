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اقتصاد

لمدة 10 ساعات .. قطع المياه عن 5 مناطق بالعاصمة اليوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:31 ص
قطع المياه
قطع المياه
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (عزبة الوالدة – عرب الوالدة بحلوان – منطقة الزلزال – تعاونيات منشية عين حلوان – منطقة عين حلوان)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظرًا لأعمال تنفيذ الطريق الدائرى، مما يستلزم تحويل مسار خط 1000 مم المتعارض مع قواعد الكوبرى.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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