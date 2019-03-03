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مومو أسهل طريق للانتحار.. تحذير رسمي من دار الإفتاء.. خبير أمني يؤكد: اللعبة تجمع بيانات اللاعبين.. ومقتل فتاة وشاب بالخارج بسببها.. و5 طرق لحماية الأطفال

الأحد 03/مارس/2019 - 07:32 م
مومو
مومو
رشا عوني
ضجة كبيرة أثارتها لعبة momo الإلكترونية التي تناقلها الأطفال عبر الهاتف المحمول، والتي عرفت باسم لعبة الانتحار، على غرار ألعاب أخرى انتشرت خلال الفترة الماضية، كان أبرزها الحوت الأزرق، حيث تؤثر تلك الألعاب بشكل كبير على عقلية الطفل وتقوده للعنف وأفكار سلبية أخرى، حتى وصل الأمر إلى إصدار تحذير رسمي من دار الإفتاء من خطر اللعبة. 

الإفتاء تتدخل
خلال الأيام الماضية احتلت لعبة momo حديث السوشيال ميديا، و حذرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في اللعبة، وناشدت في بيان لها كل من استدرج للمشاركة فيها أن يسارع بالخروج منها، وطالبت بتجريم هذه اللعبة، ومنعها بكل الوسائل الممكنة، وأهابت بأولياء الأمور متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها.

وجاء تحذير الإفتاء : "الرسائل المصاحبة للصورة تشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو بوضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار، وتقوم فكرته على دعوة الأطفال إلى القيام بأمور مؤذية بعد تلقيهم الرسائل في تطبيق التراسل الفوري "واتساب".

خبير أمني يحذر: تجمع معلومات

وحذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات من لعبة "مومو"؛ لجمعها معلومات عن المستخدمين من جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة استخدامها مرة أخرى ضد الأشخاص.

وتابع "الحكومة غير قادرة على منع هذه الألعاب لعدم وجود مصدر معلوم لها يمكن حجبه، ولابد من توعية المواطنين والأسر بخطورة هذه الألعاب وكيفية التعامل الجيد معها".

ضحايا مومو
وذكرت صحيفة بوينوس ايريس تايمز، أن رجال شرطة فى الأرجنتين يربطون اللعبة بوفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما،حيث إنهم يبحثون عن المراهق الذى تبادلت معهم بعض الرسائل، وفي 28 أغسطس 2018، ارتبط موت مراهق فى الهند أيضا بـ "لعبة انتحار "مومو"، وعثر على الشاب البالغ من العمر 18 عاما والذى يدعى" مانيش ساركى"،فى سبتمبر 2018.

البرلمان يقترح لجنة خاصة لحصر الألعاب الخطرة
كما تدخل بعض نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وطالبوا بحذف اللعبة من تطبيقات الألعاب، وإنشاء لجنة خاصة لرصد مثل هذه الألعاب قبل انتشارها بين الشباب، حيث صرح النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه يجب علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتحرك الفوري لحظر لعبة "مومو" عبر تطبيق "واتس آب"، وإرسال رسائل تحذيرية للمواطنين منها، حتى لا يتكرر سيناريو "الانتحار" الذي حدث مع انتشار لعبة "الحوت الأزرق"، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التطبيقات في غاية الصعوبة، ولكن يجب التصدي لها قدر الإمكان.

الأمومة والطفولة تتلقى بلاغا باللعبة
كما حذر المجلس القومى للطفولة والأمومة، الأطفال وأولياء الأمور من لعبة "مومو" موضحة أنها تحدي جديد يهدد حياة الأطفال.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد بإطلاق لعبة جديدة تسمّى تحدي مومو (Momo challenge) تهدد حياة الأطفال، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها عبر تطبيق "واتس أب"، وهي لعبة جديدة تؤدي إلى الانتحار، انطلقت في بلدان عديدة حول العالم.
وناشدت " العشماوي" الجهات المعنية، بضرورة إدراج مثل هذه الألعاب تحت مظلة الجرائم الالكترونية، مشددة على أن أمن أطفالنا وسلامتهم هي مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة.

ما الحل؟
وبعد انتشار هذا النوع من الألعاب الإلكترونية الخطيرة، كيف يمكن للأم أن تحمي طفلها من مخاطر تلك النوعية من التطبيقات والألعاب التي يتم تحميلها على الهاتف بكل سهولة؟ إليكِ هذه النصائح من موقع vpnteacher:
1- فحص هاتف الطفل باستمرار والتعرف على كل الألعاب التي يقوم بتحميلها من وقت لآخر.
2- عدم الترك الهاتف مع طفلك الصغير لساعات طويلة، فيجب تخصيص وقت محدد لاستخدام الهاتف والإنترنت خلال اليوم، خاصة في أوقات الدراسة.

4- التحدث مع الطفل باستمرار، وشرح مخاطر ما يتعلق بمثل هذه الألعاب مع ذكر أمثلة ونماذج أصابها الضرر جراء الإقبال على هذا النوع من الألعاب.

5- بقدر الإمكان تجنبي أن يدخل طفلك في عالم السوشيال ميديا، فهو أصبح مصدرا للتعرف على مثل هذه الألعاب الخطيرة.
مومو أسهل طريق للانتحار.. تحذير رسمي من دار الإفتاء.. خبير أمني يؤكد: اللعبة تجمع بيانات اللاعبين.. ومقتل فتاة وشاب بالخارج بسببها.. و5 طرق لحماية الأطفال

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