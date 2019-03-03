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أخبار العالم

المدعي العام الإسرئيلي السابق: التحقيقات مع نتنياهو ستقلب الموازين

الأحد 03/مارس/2019 - 04:12 م
نتنياهو
نتنياهو
قسم الخارجي
علق المدعي العام الاسرائيلي السابق أوري كورب، على سلسلة الاتهامات الموجهة من قبل المدعي العام الحالي أفيخاي مندلبليت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن جلسة الاستماع المنتظرة ستقلب موازين إسرائيل.

وأضاف كورب خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن الأوضاع تتغير في حالة الجلوس في غرفة التحقيق، مشيرا إلى ما اسفرت عنه التحقيقات التي اجريت مع وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، بعد اتهامه بالاحتيال واستغلال منصبه لمصالحه الشخصية عام 2013، من حقائق لم تكن معلنة اعترف بها أمام المحققين

ولفت المدعي العام الاسرائيلي السابق إلى إن محاكمة نتنياهو بالطريقة التي يريدها فاشلة، والمماطلة في إصدار الحكم في صالحه، فعلى سبيل المثال ستستغرق القضايا من 4 إلى 6 سنوات، وبعد ذلك يطلب الإستئناف، وفي النهاية لن تبقى قضية للنظر فيها، مثل ما حدث مع إيهود أولمرت الذي انتهي به المطاف إلى العزلة في منزله والخروج من الساحة السياسية فقط دون توقيع اي عقوبات على ما أدين به.

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