المدعي العام الإسرئيلي السابق: التحقيقات مع نتنياهو ستقلب الموازين

علق المدعي العام الاسرائيلي السابق أوري كورب، على سلسلة الاتهامات الموجهة من قبل المدعي العام الحالي أفيخاي مندلبليت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن جلسة الاستماع المنتظرة ستقلب موازين إسرائيل.





وأضاف كورب خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن الأوضاع تتغير في حالة الجلوس في غرفة التحقيق، مشيرا إلى ما اسفرت عنه التحقيقات التي اجريت مع وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، بعد اتهامه بالاحتيال واستغلال منصبه لمصالحه الشخصية عام 2013، من حقائق لم تكن معلنة اعترف بها أمام المحققين



