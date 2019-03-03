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IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك

الأحد 03/مارس/2019 - 06:09 م
برنامج «IN BOX»
برنامج «IN BOX»
كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج «IN BOX» النماذج الرياضية المشرفة، بعد أن حصل 3 أبطال مصريين على ميدليات في البطولات العالمية وهم نور الشربيني التي حققت المركز الأول في الاسكواش للمرة الثالثة في تاريخها.

وأشاد مذيعو «IN BOX» بأداء هدايا ملاك في البطولة التي حصلت على البرونزية أمريكا المفتوحة في التايكوندو، وجنا فاروق التي حصلت على البرونزية الدوري العالمي في الكاراتيه في النمسا، مؤكدين أن مصر بها شباب متميز وأبطال فازوا في بطولات عالمية سواء رجال او سيدات.

وتناول مذيعو «IN BOX» مجموعة من الشباب الذين أثبتوا تنجاحهم لتحقيق طموحهم، مشدين بتجارب هؤلاء الشباب رغم الظروف الصعة التى واجهوها في البداية وإصرارهم وصلهم الي المشاركة في مسابقات عالمية والدخول في موسعة جينيس للمسابقات.

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IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
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