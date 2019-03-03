عباس: وقف تحويل الأموال لغزة عواقبه وخيمة.. ويسرائيل هايوم: لهجته قاسية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رد على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بوقف تحويل الأموال الخارجية إلى قطاع غزة المحتل بلهجة قاسية، قائلًا "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وستسفر عنه عواقب وخيمة على جميع المستويات".



ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير في مكتب السلطة الفلسطينية قوله "إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية باريس الاقتصادية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ستتخذ الإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن السلطة لن تتسلم أي أموال من إسرائيل في حالة تنفيذ القرار.



وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" تطبيق قرار تجميد رواتب الأسرى الفلسطينيين والشهداء، وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لقوات الأمن الإسرائيلية بفحص الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، والشروع في تنفيذ القرار