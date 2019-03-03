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صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 06:06 م
صدى البلد
مي محمد
قال إسلام ياسين صاحب مشروع "نباتنا"، إنه يعمل حاليا على دراسة جدوى تسويق منتجه "نباتنا" في السوق الخارجية، خاصة في دول الخليج، لافتا إلى أن مشروعه يعد استغلال مخلفات النخيل وإعادة تدويرها.

وأشار" ياسين" خلال لقائه ببرنامج " inbox"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد 2" ، اليوم الأحد، إلى أنه يعمل على إنشاء خط إنتاج مخصص لتصدير منتجه " نباتنا" في الخارج، موضحا أن التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أنه يعمل في هذا المشروع عدد من الفتيات التي لم يكن لهم حظ وافر من التعليم أو عدم حصولهم على فرص تعليمية جيدة، مضيفا أن هؤلاء الفتيات يتعلمن داخل المشروع شيئين وهما: الجزء التقني إضافة إلى المهارات الحياتية.

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