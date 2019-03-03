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أخبار البلد

السيسي لـ رئيس منظمة التنمية والتعاون: مصر محور الربط الكهربائي في أفريقيا

الأحد 03/مارس/2019 - 04:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ليو زينيا" رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول الدعم المصري لجهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات في المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائي في القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك في ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة".

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