ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أوقاف قنا: وسائل تنظيم الأسرة حلال.. ولا تتنافى مع تعاليم الدين

الأحد 03/مارس/2019 - 04:46 م
دورة الأوقاف بقنا
دورة الأوقاف بقنا
أمل فوزي
افتتحت وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ، الدورة التدريبية الحادية عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف قنـــــا داخل المركز الثقافي بمسجد ناصر في مدينة قنا ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

شارك فيها عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بقنـــــا، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية ، وحاضر فيها كل من : الدكتور فضلون محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع قنا ، و الدكتور محمود عمرون مدير تنظيم الأسرة بقنا ، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وثمن الشيخ محمد عثمان البسطويسي دور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف .

وأشاد الدكتور فضلون محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع قنا بجهود وزير الأوقاف في معالجة القضية السكانية وحرصه على عقد هذه الدورات التي تسهم في تثقيف الدعاة وتبصيرهم بما يدور حولهم ، موضحًا أن تنظيم الأسرة في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة شرعية ، حتى يعيش الإنسان حياة سعيدة .

وأوضح أن هناك فرقًا بين التنظيم والتحديد الذي يرفضه الإسلام ، و أن الأدلة الشرعية على تنظيم الأسرة كثيرة ، ومنها قوله تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » ، وذلك حتى يأخذ الطفل حقه في الرعاية والعناية والرضاعة، ومن السنة ما رواه سيدنا جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- : « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل » ، ولو كان هذا الفعل حرامًا لنهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأكد الدكتور محمود عمرون مدير تنظيم الأسرة بقنا أن تنظيم الأسرة حق للزوجين معا لبناء أسرة قوية ، فهما صاحبا القرار في ذلك ، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة ينتج عنه الحفاظ على صحة المرأة حتى لا تتعرض لمخاطر الحمل المتكرر أو المتقارب ، إضافة إلى خفض معدل الوفيات بين الأمهات ، موضحًا أن وسائل تنظيم الأسرة حلال ، وأنها لا تتنافى مع التعاليم الدينية السمحة.

ترشيحاتنا

رقص برشلونة على إهانة ريال مدريد في الكلاسيكو.. حديث الصحف الإسبانية

برلمانى يطالب كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو

مليون دولار مقابل معلومة عنه.. لهذه الأسباب تبحث أمريكا عن حمزة بن لادن

طلب جديد من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

قطر والقرضاوي ومعاداة السامية.. تحذير من سياسة أوروبا تجاه الإخوان

زعيم عربي يلتقي الأسد لأول مرة منذ الأزمة السورية

بدون صفة العربية.. الأكراد يسعون لتغيير اسم سوريا

حفل زفاف سعيد لـ محمد وإسراء بكفر الشيخ.. صور

التموين: قبول تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم حتى منتصف مارس

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي للقطاع العام والخاص والأعمال.. خدمات

شاهد.. أحدث صورة لـ يارا نعوم على انستجرام

مصرع عجوز وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب
شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم
برلمانى يطالب كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو
المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟