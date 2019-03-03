أوقاف قنا: وسائل تنظيم الأسرة حلال.. ولا تتنافى مع تعاليم الدين

افتتحت وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ، الدورة التدريبية الحادية عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف قنـــــا داخل المركز الثقافي بمسجد ناصر في مدينة قنا ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



شارك فيها عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بقنـــــا، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية ، وحاضر فيها كل من : الدكتور فضلون محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع قنا ، و الدكتور محمود عمرون مدير تنظيم الأسرة بقنا ، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.



وثمن الشيخ محمد عثمان البسطويسي دور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف .



وأشاد الدكتور فضلون محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع قنا بجهود وزير الأوقاف في معالجة القضية السكانية وحرصه على عقد هذه الدورات التي تسهم في تثقيف الدعاة وتبصيرهم بما يدور حولهم ، موضحًا أن تنظيم الأسرة في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة شرعية ، حتى يعيش الإنسان حياة سعيدة .



وأوضح أن هناك فرقًا بين التنظيم والتحديد الذي يرفضه الإسلام ، و أن الأدلة الشرعية على تنظيم الأسرة كثيرة ، ومنها قوله تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » ، وذلك حتى يأخذ الطفل حقه في الرعاية والعناية والرضاعة، ومن السنة ما رواه سيدنا جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- : « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل » ، ولو كان هذا الفعل حرامًا لنهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-.



وأكد الدكتور محمود عمرون مدير تنظيم الأسرة بقنا أن تنظيم الأسرة حق للزوجين معا لبناء أسرة قوية ، فهما صاحبا القرار في ذلك ، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة ينتج عنه الحفاظ على صحة المرأة حتى لا تتعرض لمخاطر الحمل المتكرر أو المتقارب ، إضافة إلى خفض معدل الوفيات بين الأمهات ، موضحًا أن وسائل تنظيم الأسرة حلال ، وأنها لا تتنافى مع التعاليم الدينية السمحة.

