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شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم

الأحد 03/مارس/2019 - 04:40 م
معتز مطر
معتز مطر
كـريـم الـخـطـيـب
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامي الإخواني معتز مطر قبل 30 يونيو، والمقطع يكشف تناقض أفكاره في الوقت السابق والحالي.

وظهر «مطر» في الفيديو وهو يشيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية قائلا «رسالة شكر للمجلس العسكري وتأمينه الكبير للإنتخابات، ونكن كل الاحترام والتقدير للجيش المصري، ولا نملك اننا كشعب ان نكره هذا الجيش، وحرصا و حبا واعتزازا بالجيش وبالبلد.

وتابع «مطر»: «الجيش بغض النظر عن رائيك فيه فهو جيشنا، وجيشنا أهم من كل شئ، ومصر أهم من الجميع»، مضيفا: «المجلس العسكري بأكمله انحاز للثورة وللحق وهذه شهادة للتاريخ، والجيش مع الشرطة ساندنا ودعمنا.

وأضاف «مطر»: «الجيش والشعب أيد واحده وكلنا نؤكد عليها تاكيدا على حق، وهذه البلد لا يجادل فيها اثنين على هذا، والذي يجادل فيها فهو رجل اعمى البصير، وهكذا هي وزارة الداخلية، وهكذا هو المجلس العسكري، ولكن النقد باحترام».

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