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أخبار البلد

السفير الياباني بالقاهرة يحتفل بعيد الهينا ماتسوري .. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 04:48 م
السفير الياباني خلال
السفير الياباني خلال الإحتفال
محمود نوفل
احتفل السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، بمقر إقامته في العاصمة المصرية بيوم "الهينا ماتسوري" والذي يوافق الثالث من مارس من كل عام بحضو عدد من البنات ، حيث الهيناماتسوري هو عيد السعادة لدى البنات.

وأوضح السفير الياباني بالقاهرة في كلمته أثناء الاحتفال أنه خلال عيد الهينا ماتسوري يتم عرض عرائس تمثل أعضاء البلاط الإمبراطوري القديم.

يعتبر يوم ٣ مارس هو يوم احتفالات ”هينا – ماتسوري“ والذي يعد أهم الاحتفالات بالنسبة للفتيات في اليابان بشكل عام حيث ورثت اليابان فلسفة ”الين واليانغ“ من الصين، وهينا – ماتسوري واحد من الخمسة احتفالات الموسمية التي كان يُحتفل بها في القصر الإمبراطوري الياباني منذ قديم الأزل.

وتقام العديد من الطقوس المختلفة ويتم تحضير أطعمة خاصة لتلك المناسبة ومن قديم الأزل كان هناك عادة عمل دمية من الورق على شكل إنسان واستخدامها في طقوس التطهر من الذنوب والدنس، وتم الخلط أو الجمع بين هذه العادة وبين لعب الأطفال بالدمى والذي أصبح بعد ذلك احتفال ”هينا – ماتسوري“ وهو يسمى بـ”احتفال الخوخ الموسمي“ أيضًا.
السفير الياباني بالقاهرة يحتفل بعيد الهينا ماتسوري .. صور
السفير الياباني بالقاهرة يحتفل بعيد الهينا ماتسوري .. صور
السفير الياباني بالقاهرة يحتفل بعيد الهينا ماتسوري .. صور

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