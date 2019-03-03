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رياضة

البطلة المصرية جيانا فاروق تتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه

الأحد 03/مارس/2019 - 04:39 م
جيانا فاروق
جيانا فاروق
عمرو الحلواني
نجحت جيانا فاروق نجمة المنتخب الوطنى للكارتيه فى تصدر التصنيف الأوليمبي للكاراتيه في شهر مارس في وزن -61 بـ 3232.5 نقطة حيث يتأهل أول أربعة مباشرة إلي أولمبياد طوكيو 2020 .


وتعد جيانا فاروق واحدة من أقوى اللاعبات فى العامل اجمع فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحها فى تحقيق العديد من النتائج الرائعة على مستوى البطولات العالمية .

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