البطلة المصرية جيانا فاروق تتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه

نجحت جيانا فاروق نجمة المنتخب الوطنى للكارتيه فى تصدر التصنيف الأوليمبي للكاراتيه في شهر مارس في وزن -61 بـ 3232.5 نقطة حيث يتأهل أول أربعة مباشرة إلي أولمبياد طوكيو 2020 .





وتعد جيانا فاروق واحدة من أقوى اللاعبات فى العامل اجمع فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحها فى تحقيق العديد من النتائج الرائعة على مستوى البطولات العالمية .

