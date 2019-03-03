ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تعرف على تكلفة تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

الأحد 03/مارس/2019 - 04:51 م
المتحف اليوناني
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
أ ش أ
أكد وزير الآثار، خالد العناني، أن الإسكندرية تشهد حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والكبرى منها تطوير المتحف اليوناني الروماني بتكلفة تبلغ 356 مليون جنيه، الذي يعد أحد أشهر متاحف العالم، ومن المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من العام القادم. 

وأوضح - في تصريحات خلال تفقده منطقة مقابر كوم الشقافة اليوم - أن مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يعد حدثا هاما ويجري تنفيذه بتمويل مصري خالص تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع ترميم المعبد اليهودي بتكلفة 67 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم رصد مبلغ 35 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير منطقة آثار أبو مينا والتي تعد من مواقع التراث العالمي. 

وأعرب عن رغبة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية بالمحافظة منها متحف الآثار الغارقة.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسني حافظ، مكانة الإسكندرية وما تضمه من مواقع أثرية هامة، مشيدا بالمشروعات الأثرية التي يجري تنفيذها. 

وأشار إلى أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة يعد من المشروعات الهامة التي تحافظ على تراث وآثار عروس البحر المتوسط.

ترشيحاتنا

ليفربول في مهمة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 29 جنيها

رقص برشلونة على إهانة ريال مدريد في الكلاسيكو.. حديث الصحف الإسبانية

5 أزمات فى يوم افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

بعد رفض بريطانيا.. زوج عروس داعش يطالب بعودتها معه إلى هولندا

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

شاهد.. أحدث صورة لـ يارا نعوم على انستجرام

التموين: قبول تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم حتى منتصف مارس

سر رقم 7 للسعوديين ومفتاح الحظ لاكتشاف النفط في المملكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب
شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم
برلمانى يطالب كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو
المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟