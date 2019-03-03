تعرف على تكلفة تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

أكد وزير الآثار، خالد العناني، أن الإسكندرية تشهد حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والكبرى منها تطوير المتحف اليوناني الروماني بتكلفة تبلغ 356 مليون جنيه، الذي يعد أحد أشهر متاحف العالم، ومن المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من العام القادم.





وأوضح - في تصريحات خلال تفقده منطقة مقابر كوم الشقافة اليوم - أن مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يعد حدثا هاما ويجري تنفيذه بتمويل مصري خالص تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع ترميم المعبد اليهودي بتكلفة 67 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم رصد مبلغ 35 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير منطقة آثار أبو مينا والتي تعد من مواقع التراث العالمي.





وأعرب عن رغبة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية بالمحافظة منها متحف الآثار الغارقة.





من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسني حافظ، مكانة الإسكندرية وما تضمه من مواقع أثرية هامة، مشيدا بالمشروعات الأثرية التي يجري تنفيذها.



