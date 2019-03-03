صيدلة سوهاج تختتم فعاليات دورتها التدريبية «أبعاد التأهيل لسوق العمل»

اختتمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج الدورة التدريبية التي نظمتها تحت بعنوان "Dimensions" لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وذلك بقاعات الصيدلة الاكلينيكية بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، واضاف انه شارك بتلك الدورة التدريبية أكثر من 80 طالبا وخريجا من طلاب كلية الصيدلة.



وقال "عزيز" إن تلك الدورات التدريبية ستستمر على مدار العام حرصًا من إدارة الجامعة على تأهيل أكبر عدد من طلاب وخريجى كلية الصيدلة، وأيضًا جميع طلاب كليات الجامعة المختلفة الراغبين فى تنمية مهاراتهم الشخصية، للحصول على فرص عمل متميزة فى ظل المنافسة الشديدة للحصول على تلك الفرص.



وأوضح الدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة، أن فعاليات الدورة التدريبية استمرت علي مدار خمسة أيام، وكانت فعاليات التدريب مقسمة لمرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تعليم الطلاب كيفية تصميم عرض تقديمي والكتابة علي word، بالإضافة إلى تعلم أساسيات برنامج الفوتو شوب، وذلك علي مدار ثلاثة أيام، أما عن المرحلة الثانية فقد استغرقت يومين للتدريب على كيفية إعداد سيرة ذاتية ومعرفة كيفية اكتساب مهارات التحدث.



وأضاف "المنشاوي" أن فعاليات التدريب تضمنت إقامة نادى للغة الإنجليزية English Club لتنمية مهارات التحدث باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى العديد من المنافسات بين المشاركين للتأكد من الوصول للجدارات المطلوبة فى سوق العمل،كما تم تسليم الفائزين بعض الجوائز الرمزية.





من الجدير بالذكر انه حاضر فى التدريب وورش العمل مجموعة من المدربين بوحدة ال IT بالجامعة، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين فى المجالات المختلفة.