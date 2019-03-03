وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية ، اليوم الأحد ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.



وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإليكتروني اليوم- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.781% فيما بلغ أعلى عائد 17.851% وسجل أقل عائد 17.148%.



وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.791% في حين سجل أعلى عائد 17.949% وأقل عائد 17.5%.