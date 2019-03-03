ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

الأحد 03/مارس/2019 - 06:08 م
وزارة المالية
وزارة المالية
أ ش أ
طرحت وزارة المالية ، اليوم الأحد ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإليكتروني اليوم- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.781% فيما بلغ أعلى عائد 17.851% وسجل أقل عائد 17.148%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.791% في حين سجل أعلى عائد 17.949% وأقل عائد 17.5%.

ترشيحاتنا

بترو أتليتكو يتسلح بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

أصالة: فلان لا يستحق المحبة والاحترام.. ومتابعوها: بلاش قسوة على أنغام.. صور

برلماني: تانك السولار وراء حادث قطار محطة مصر

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو

زعيم عربي يلتقي الأسد لأول مرة منذ الأزمة السورية

احذر.. تلك الجمل تدمر طفلك نفسيا.. فيديو

قطع المياه عن 5 مناطق .. تعرف عليها

شيخ الأزهر يوضح متى يكون تعدد الزوجات حراما .. فيديو

اقتربت منه فجأة.. موقف محرج لماكرون أمام 400 سيدة.. فيديو

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

فيديو

IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو
فيديوجراف| الشبح الأمريكي جاهز للقتال
ضريح زين العابدين.. مسجد من رائحة أهل البيت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟