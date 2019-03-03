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رياضة

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

الأحد 03/مارس/2019 - 06:20 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة دعم ومساندة للفريق خاصة في مواجهاته الحاسمة خلال شهر مارس في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

ونشر صخرة دفاع الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جدول مباريات الفريق بشهر مارس وعلق: "شهر مارس سيشهد مباريات مهمة للأهلي محليا وأفريقيا والتي ستمثل منعرجا حاسما لمسار النادي في الموسم الجاري ⚽🗓 بالتوفيق يا اهلي فيما هو قادم".
نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

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