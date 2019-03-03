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رياضة

المصري يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول

الأحد 03/مارس/2019 - 05:00 م
صدى البلد
عمر سلامة
انتهى الشوط الأول، من مباراة طلائع الجيش والمصري فى الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وتقدم إسلام عيسى بالهدف الوحيد للمصرى عن طريق عرضية من الجانب الأيمن فى الدقيقة الثامنة والثلاثين من زمن الشوط الأول.

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى بعد تحسن نتائجه مع مدربه الجديد إيهاب جلال بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر.

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