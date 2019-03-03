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أخبار البلد

خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور

الأحد 03/مارس/2019 - 07:18 م
صدى البلد
القسم الميدانى
«من المتبرع نفسه إلى الجهة».. شرط المبادرة التي أطلقتها داليا عاصم، والتي اختارت لها اسم «خير نون النسوة» لتشجيع الناس على فعل الخير وخاصة النساء.

حيث إن مبادرة خير النسوة هى فكرة جات عن دراسة جيدة وإنشاء صفحة بنفس الاسم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهى عبارة عن مجموعة من السيدات يتجمعون كل سبت من أول كل شهر ويذهبون الى مكان يحتاج إلى المساعدة من دور أيتام ومسنين ومستشفيات مثل ابو الريش والدمرداش إلا أن كانت نون النسوة بالمعهد القوم للأورام ومشاركة الأطفال المرضى اللعب.

كما تم توزيع تيشرتات على الأطفال بجانب الفاكهة والعصائر كان أيضا هناك فقرات ترفيهية للاطفال .

شاركت إحدى المدارس خير نون النسوة هذا الحدث وأرسلت معهم عدد كبير من طلابها لرسم البهجة على وجوه الأطفال المرضى
أوضحت داليا داليا عاصم محمد مؤسس مبادرة خير نون النسوة «أنه تم توفير أجهزة وأدوية بالتواصل مع رجال أعمال، وتم عمل حفلات للأيتام والمسنين وأطفال مرضى السرطان، وتوفير ألعاب وملابس، وعمل حفلات لهم، وتقديم وجبات وزيارة دور المسنين، إضافة إلى دعم مستشفيات حكومية جديدة تحتاج إلى دعم وتبرع، وأيضا توفير أطقم ملابس مدارس كاملة لـ300 طفل يتيم في منطقة عين شمس و500 بطانية لسكان الصعيد.

يذكر أن مبادرة خير نون النسوة هى خيرية تساعد فى دعم المستشفيات الحكومية وجمع تبرعات لصالحها، مد يد العون للمرضى.
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور
خير نون النسوة.. يشارك الأطفال بالقومي للأورام.. فيديو وصور

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