لطفي لبيب يكشف حقيقة اعتزاله الفن مع صاحبة السعادة

يكشف الفنان لطفي لبيب العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية خلال الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة "dmc".



ويتحدث "لبيب" خلال الحلقة عن حقيقة اعتزاله الفن كما تردد خلال الفترة الماضية، ومسيرته الفنية وأبرز الأعمال الذي قام بها، والأعمال المفضلة إليه خلال مشواره الفني، كما يتحدث عن الأعمال الذي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "DMC"، في الحادية عشرة مساء.