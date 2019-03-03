مايا مرسي: انخفاض البطالة بين النساء في مصر بنسبة 3%

قالت مايا مرسى، إنها تتمنى انتهاء البطالة لدى النساء، مضيفةً "لدينا اقتناع أنه سيكون هناك العديد من فرص العمل فى الفترة المقبلة".





جاء ذلك خلال إطلاق دراسة "حول التمكين الاقتصادي للمرأة"، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفرى ادامز، سفير بريطانيا بالقاهرة.





وأضافت أن مشاركة المرأة فى سوق العمل له عوائق كثيرة منها عدم التوافق بين متطلبات العمل والشروط التعليمية ، وضعف فرص العمل فى المناصب فى الشركات وغيرها.





وأكدت أن الصناعة بها فرص كثيرة للنساء، ولتحقيق الشمول المالى للمرأة تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي منذ عامين، لافتة إلى أننا أول دولة فى العالم يوقع بها البنك بروتوكول تعاون مع جهة تخص المرأة، وبالفعل كان المستفيدات من قروض المشروعات الصغيرة ٧٠٪؜ من إجمالى الاستفادة من القروض.





وأشارت إلى أن معدل البطالة للنساء انخفضت فى مصر من 24% فى 2017 إلى 21% فى 2018.