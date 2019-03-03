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رياضة

والد جيانا فاروق لـ صدى البلد: نجلتي لن تتنازل عن الميدالية الأولمبية 2020

الأحد 03/مارس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد فاروق والد جيانا فاروق نجمة المنتخب الوطني للكاراتيه، عن سعادته البالغة بتصدر نجلته للتصنيف الأوليمبي للاعبات عقب حصولها على برونزية منافسات وزن -٦١ كجم ببطولة دوري الدرجة الأولى العالمي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ما حدث يزيد من مسئولية نجلته خلال الفترة المقبلة وضرورة تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات.

وأضاف أن جيانا طموحها بلا حدود لذلك فهي طوال الوقت تسعى لتقديم أفضل أداء والتتويج بالميداليات.

ونجحت جيانا فاروق نجمة المنتخب الوطنى للكارتيه فى تصدر التصنيف الأوليمبي للكاراتيه في شهر مارس في وزن -61 بـ 3232.5 نقطة حيث يتأهل أول أربعة مباشرة إلي أولمبياد طوكيو 2020 .

وتعد جيانا فاروق واحدة من أقوى اللاعبات فى العامل اجمع فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحها فى تحقيق العديد من النتائج الرائعة على مستوى البطولات العالمية .

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