قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يوم الجمعة اليوم الذى خلق فيه أدم وأنزل فيها الأرض، إن من فضل يوم الجمعة أن شرعت فيه صلاة الجمعة حيث يقول المولى عز وجل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « شروط صلاة الجمعة ؟»، أنهم ذكروا ليوم الجمعة خمسة شروط، منها أن يكون الإنسان رجل فلا يجب على المرأة أن تصلي الجمعة ولكنها تجوز منها صلاة الجمعة، والبلوغ، فالصبي غير مكلف وغير ملزم بها إلا أنه إذا صلاها تقبل منه ولكن يجب على الاباء أن يدربوا إبنائهم عليها.



وتابع: أن من شروط صحة صلاة الجمعة العقل فالإنسان المعتوه او المجنون أو المغمى عليه لا تجب عليه، كذلك يجب القدرة فالمريض الذى لا يستطيع أن يسير أو يذهب للمسجد لا تجب عليه الجمعة، ومن شروط صلاة الجمعة الإقامة فلا تجب على المسافر لذلك عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر لم يكن يصلى الجمعة حال سفره .