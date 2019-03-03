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فن

كمال منصور يكشف أصعب مشاهد مسلسل أبو العروسة

الأحد 03/مارس/2019 - 06:21 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قال المخرج كمال منصور إن هناك عددا من المشاهد في مسلسل " أبو العروسة " قريبة إلى قلبه، بالإضافة إلى أنها حققت نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تابع في تصريح لصدى البلد أن هناك مشهدين أخذوا مني مجهود وتفكير الأول عيد ميلاد "عبد الحميد"، والذي يجسده النجم سيد رجب، فأنا حاولت أن يكون المشهد غير تقليدي وكان عبارة عن أغنية للاب والتي تعاطف معها الجمهور، وأيضا مشهد " السبوع " تم تقديمه بشكل غير تقليدي علي غير المعتاد فعلي الرغم من صعوبة المشهدين إلا أنهم الأقرب والأفضل بالنسبة لي.

ينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.

ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

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